Batman'da mali müşavirlik ruhsat dağıtım töreni yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da mali müşavirlik ruhsat dağıtım töreni yapıldı

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman'da mali müşavirlik ruhsat dağıtım töreni yapıldı

Batman'da mali müşavirlik eğitimi tamamlayanlar için ruhsat dağıtım töreni düzenlendi.

BATMAN (AA) - Batman'da mali müşavirlik eğitimi tamamlayanlar için ruhsat dağıtım töreni düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda Batman-Siirt Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Bölge Odası tarafından düzenlenen törende, 7 yıllık eğitim ve sınav süreci sonunda başarılı olan 19 meslek mensubuna belgeleri verildi.

Törende konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte ilgili her sorunda mali müşavirler odasının her zamanda yanlarında olduklarına belirtti.

Bütün odaların şehrin tüm sorunlarıyla hemhal olması gerektiğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Bu şehir Türkiye'nin en dinamik şehridir. Hızla büyüyor ve gelişiyor. Bir kaç yıl içerisinde tahmin ediyorum 700 bin ile 750 binlere yani büyükşehir sınırlarına çok çabuk ulaşacaktır. Şehir büyüdükçe odalarımız da büyüyecektir. Pasta büyüyecek ve herkes kazanacak. Ama sağlıklı büyüyelim ve çevremize faydamız olsun. Şehrimizi sağlıklı bir şekilde geliştirelim yoksa hormonlu büyüme her zaman iyi sonuçlar vermez."

Batman-Siirt Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Bölge Odası Başkanı Hayrettin Başaran ise mali müşavirlik mesleğinin ekonominin çarkının durmaması için bir çok kurumun verisi olan gerek İŞKUR gerek SSK olsun yasal mevzuatların sahadaki uygulayıcısı, yorumlayıcısı ve aynı zamanda işlemlerin yürütülmesi ile ilgili bütün bir yükü omuzlayan bir meslek örgütü olduğunu dile getirdi.

Bundan dolayı yaptıkları işin ne kadar kıymetli olduğunun bilincinde olduklarını aktaran Başaran, "Elimizden gelen gayreti göstererek ülkemize, toplumumuza ve insanımıza faydalı bir iş kolu olmaya çalışıyoruz." dedi.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gökhan Töre Gülşen Seda Sayan
Spor Muslera Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emine Erdoğan Sergen Yalçın Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman'da mali müşavirlik ruhsat dağıtım töreni yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 21:12:29. #1.12#