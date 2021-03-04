Kuzu ve oğlak doğumları üreticilerin yüzünü güldürüyor

Batman'da şubat ayı sonunda başlayan kuzu ve oğlak doğumları hayvan üreticilerinin yüzünü güldürüyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kuzu ve oğlak doğumları üreticileri sevindirirken, yörede doğumlar baharın müjdecisi olarak görülüyor.

Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, ilçede 75 bin küçükbaş ve 6 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu belirtti.

Hayvan üreticilerine Tarım ve Orman Bakanlığınca anaç koyun, keçi, buzağı ile süt ve yem desteğinde bulunulduğunu aktaran Kaplan, bölgedeki kuzu ve oğlak doğumlarının da şubat sonu itibarıyla başladığını bildirdi.

Yeni doğumlarla hayvan varlığının artacağını anlatan Kaplan, hayvancılığın bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer aldığını kaydetti.

İlçeye bağlı Seki köyünde hayvancılıkla uğraşan Şirin Söğüt, kuzu ve oğlak doğumlarının şubat sonunda başladığını ve doğumların devam ettiğini söyledi.

Söğüt, "Bundan sonra yağış olur da ekinler de büyürse inşallah daha güzel olacak. Oğlaklarımıza en güzel şekilde bakıyoruz. Yaz mevsiminde de satışa çıkaracağız. Allah devletimize zeval vermesin. Hayvan yetiştiricilerini destekliyor. Süt ve hayvan desteği gibi ihtiyaçlarımızı karşılıyor." dedi.

Üretici Abdurrahim Söğüt de oğlak ve kuzu doğumlarının hayvan yetiştiricileri için baharın müjdecisi olduğunu dile getirerek, bereketli bir yıl beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak