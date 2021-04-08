Batman'da kuyularda yıllık yüzde 20 petrol kaybını önleyen sistemin lansman toplantısı yapıldı

Batman Üniversitesince, TÜBİTAK destekli geliştirilen ve petrol kuyularında meydana gelen yıllık yüzde 20 kaybı önleyen "Petrol Kuyularındaki Ekipmanlarda Oluşan Olası Mekanik ve Elektrik Arızalarının Uzaktan Tespiti için Yapay Zeka Tabanlı Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve...

Batman Üniversitesince, TÜBİTAK destekli geliştirilen ve petrol kuyularında meydana gelen yıllık yüzde 20 kaybı önleyen "Petrol Kuyularındaki Ekipmanlarda Oluşan Olası Mekanik ve Elektrik Arızalarının Uzaktan Tespiti için Yapay Zeka Tabanlı Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Batı Raman kampında düzenlenen toplantıda, projenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hayata geçirildiğini belirterek, yerli ve milli bir sistem olduğunu söyledi.

Kamu üniversite ve sanayi iş birliğiyle sistemin geliştirildiğini kaydeden Demir, sistemin petrol üretimi sırasında ortaya çıkan arızaları yapay zeka ile önceden tespit ederek ilgilileri SMS ve e-posta gibi uyarılarla haberdar ettiğini belirtti.

Sistemin petrol alanında üretimde yüzde 20 verimlilik sağlayacağını vurgulayan Demir, "Petrol üretiminde yüzde 20 kazanç sağlayacak yapay zekasıyla tamamen yerli ve milli yapıda güzel bir proje örneği oldu." dedi.

TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir de geliştirilen sistemin yerli ve milli oluşunun en büyük gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Proje ile petrol sektöründe yüksek teknolojilerin milli imkanlarla geliştirilmesinin önünün açıldığını dile getiren Demir, "Bu sistem Batı Raman 420 nolu kuyumuzun at başı pompasında yaklaşık bir yıl süren test süreçlerini başarıyla tamamlamıştır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık