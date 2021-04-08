Batman'da kuyularda yıllık yüzde 20 petrol kaybını önleyen sistemin lansman toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da kuyularda yıllık yüzde 20 petrol kaybını önleyen sistemin lansman toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman'da kuyularda yıllık yüzde 20 petrol kaybını önleyen sistemin lansman toplantısı yapıldı

Batman Üniversitesince, TÜBİTAK destekli geliştirilen ve petrol kuyularında meydana gelen yıllık yüzde 20 kaybı önleyen "Petrol Kuyularındaki Ekipmanlarda Oluşan Olası Mekanik ve Elektrik Arızalarının Uzaktan Tespiti için Yapay Zeka Tabanlı Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve...

Batman Üniversitesince, TÜBİTAK destekli geliştirilen ve petrol kuyularında meydana gelen yıllık yüzde 20 kaybı önleyen "Petrol Kuyularındaki Ekipmanlarda Oluşan Olası Mekanik ve Elektrik Arızalarının Uzaktan Tespiti için Yapay Zeka Tabanlı Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Batı Raman kampında düzenlenen toplantıda, projenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hayata geçirildiğini belirterek, yerli ve milli bir sistem olduğunu söyledi.

Kamu üniversite ve sanayi iş birliğiyle sistemin geliştirildiğini kaydeden Demir, sistemin petrol üretimi sırasında ortaya çıkan arızaları yapay zeka ile önceden tespit ederek ilgilileri SMS ve e-posta gibi uyarılarla haberdar ettiğini belirtti.

Sistemin petrol alanında üretimde yüzde 20 verimlilik sağlayacağını vurgulayan Demir, "Petrol üretiminde yüzde 20 kazanç sağlayacak yapay zekasıyla tamamen yerli ve milli yapıda güzel bir proje örneği oldu." dedi.

TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir de geliştirilen sistemin yerli ve milli oluşunun en büyük gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Proje ile petrol sektöründe yüksek teknolojilerin milli imkanlarla geliştirilmesinin önünün açıldığını dile getiren Demir, "Bu sistem Batı Raman 420 nolu kuyumuzun at başı pompasında yaklaşık bir yıl süren test süreçlerini başarıyla tamamlamıştır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batman'da kuyularda yıllık yüzde 20 petrol kaybını önleyen sistemin lansman toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:55:53. #1.16#
title