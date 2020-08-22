Batman'da kurulan 'Böğürtlen bahçeleri' gençlerin yeni iş kapısı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batman'da kurulan 'Böğürtlen bahçeleri' gençlerin yeni iş kapısı oldu

Batman'da kurulan 'Böğürtlen bahçeleri' gençlerin yeni iş kapısı oldu Batman'ın Sason ilçesinde GAP projesi kapsamında kurulan hibeli böğürtlen bahçeleri çiftçilerin yeni geçim kaynağı oldu.

22.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:22

Batman'da kurulan 'Böğürtlen bahçeleri' gençlerin yeni iş kapısı oldu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde GAP projesi kapsamında kurulan hibeli böğürtlen bahçeleri çiftçilerin yeni geçim kaynağı oldu.

Kırsalda yaşayan gençlerin yıllarca köylerinde iş olmadığı için batı illerinde çalışmak için göç ettiğini belirten böğürtlen yetiştiricilerinden Mehmet Çaça, bölgede böğürtlen bahçeleri yayılırsa kırsaldaki gençlerin kendi köylerinde kalarak geçimlerini kolaylıkla sağlayabileceklerini söyledi. Çaça, "Bu böğürtlenlerin piyasası yeni açılıyor. Böğürtlenin piyasası tam açıldığı zaman bu çileklerden de daha iyidir, tütünden de daha iyidir. Bunun geliri de güzel. Mesela bunun dönümü ortalama bir tondan aşağı düşmüyor. Buda ne demek oluyor, buda 10 bin lira para demek oluyor. Mesela bir aile eğer üç beş dönüm ekebilirse bu otuz ile elli bin arasında bir gelir oluyor. Tekrardan da söylüyorum devletimizden talebemiz yine bu tür projeleri halka sunmasıdır. Gençlerimiz gurbete çıkacağına başka milletin kapısında çalışacağına hiç olmasa kendi memleketinde, kendi köyünde, kendi tarlasında rahat rahat çalışabilirler. Sonbaharda fidanları diktik etrafının çapalamasını ilkbaharda tekrardan yaptık. İçinde yabancı ot filan tutmasın diye. Fidanlara birebir eğer bakarsak bu bölgede gelmeyen hiçbir şey yok.Topraklarımız çok verimli. Yani böğürtlen olsun, çilek olsun, fıstık olsun hatta şu aşağı köylerimizde fındık dahi ekimine başladılar. Bu bölgede yetişmeyen hiçbir fidan yok, hiçbir ziraat yok. Dediğim gibi yani bu projelerin çoğalmasını istiyoruz. Mesela gençlerimiz batıya o kadar yöneleceğine en azından kendi imkanlarıyla, kendi tarlasında, kendi kapısında çalışacaklar. Ayrıca şimdiki kaymakamımız Abdullah Özadalı'dan il valimiz Hulusi Şahin'den, Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli'den bu tür projeleri istiyoruz" dedi.

"Başka yerde 10 lira kazanacağımıza, köyümüzde 5 lira kazanmaya razıyız"

Devletin verdiği destek sayesinde böğürtlen bahçeleri kurduklarını ifade eden yetiştiricilerden Şafi Çaça'da "İlçe kaymakamımızın verdiği destek ile böğürtlen bahçeleri kuruldu. Başka yerlerde gidip çalışmaktan çok daha iyidir. Yıllık geliri dönüm başı 10 bin liradır. Böğürtlen bahçelerinin ilçede daha fazla yayılmasını istiyoruz. Gidip başka kapılarda, elin kapısında çalışmaktansa kendi köyümüzde, kendi evimizde çalışmak istiyoruz. Başka kapılarda 10 kazanacağımıza burada 3 lira, 5 lira kazanmak bizim için daha iyi yetere ki destekler devam etsin" diye konuştu.

Başka bir yetiştirici Mehmet Bayındır'da artık gençlerin kendi bölgelerinde iş imkanına kavuşacağını söyledi. Bayındır, "Daha önce gençlerimiz büyük şehirlere giderlerdi. İzmir'e, İstanbul'a, Anakara'ya giderlerdi. Bu projeler sayesinde kendi köylerinde çalışmaya başladılar. Bu projeler devam ettirilirse gençlerimiz kendi evinde, kendi köyünde çalışır. Bazen haberlerde görüyoruz bu bölgeden batıya çalışmaya giden mevsimlik işçilerinin tıka basa araçlara bindirildiğini ve bazen de kazaların yaşandığını duyuyoruz. Şuanda vatandaşlara yüzde seksen civarında destek sağlanıyor. Bu destekler devam ederse gençlerimiz büyük şehirlere gitmekten vazgeçerler. Kendi köyünde kendi tarlasında çalışırlar" şeklinde konuştu.

Sason'da yetiştirilen böğürtlenler, başta doğu ve güneydoğu illeri olamak üzere, yurdun çeşitli illerine gönderilerek kilosu 10 liradan satışa sunuluyor.

Batman'da kurulan 'Böğürtlen bahçeleri' gençlerin yeni iş kapısı oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Ekonomi
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı Spor
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor?' sorusunu sordu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor?" sorusunu sordu
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hadise Murat Boz Acun Ilıcalı Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Batman'da kurulan 'Böğürtlen bahçeleri' gençlerin yeni iş kapısı oldu - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 12:33:00. #1.15#
title