Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyaret Batman'ın Sason ilçesinde şehit aileleri, Kurban Bayramının ilk gününde Erdemli Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua okudu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyaret

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde şehit aileleri, Kurban Bayramının ilk gününde Erdemli Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua okudu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gitmeye başlayan şehit yakınları, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Sason'da Erdemli Şehitliğinde mezarı bulunan İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur, şehit oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerek, mezarın üzerine su döktü. Oğlundan ayrı geçirdiği üçüncü Kurban Bayramı olması nedeniyle bayramın kendisi için buruk geçeceğini ifade eden baba Bağatur, "Bütün İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da geldik. Her cuma akşamı da geliyoruz. Buruk bir bayram yaşıyoruz. Buraya gelen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Şehitlikte dua okuyan şehit yakınları, mezarlığa geçen çocuklara şeker ve çeşitli ikramlar dağıttı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyaret
Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyaret
Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyaret
Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyaret
Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyaret
Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Bülent Turan Mustafa Demir Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Müge Anlı Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 11:18:55. #1.15#

title