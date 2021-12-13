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Batman'da kumda kavrulan leblebi ilgi görüyor

Batman'da kumda kavrulan leblebi ilgi görüyor
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinde evlerde meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde sıcak kumla kavrularak imal edilen leblebi talep görüyor.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde evlerde meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde sıcak kumla kavrularak imal edilen leblebi talep görüyor.

İlçedeki birçok evde, leblebi, meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde sıcak kumla kavrularak imal ediliyor.

Nohudu tencerelerde kaynattıktan sonra ısınan kumda kavuran vatandaşlar, daha sonra elekten geçirerek leblebiyi kumdan arındırıyor.

Bazı vatandaşlar bu leblebiyi kendi tüketimleri için hazırlarken birçok aile de bu leblebinin satışı ile bütçelerine katkı sağlıyor.

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AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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