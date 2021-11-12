Batman'da kumar oynayan 9 kişiye 12 bin 24 lira ceza uygulandı

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonda kumar oynayan 9 kişiye 12 bin 24 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince kentte kumar oynandığı tespit edilen 3 kıraathaneye operasyon düzenlendi.

Kumar için yer ve imkan sağlama suçundan 4 kişi hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 12 bin 24 lira ceza uyguladı.

Ayrıca kumar oynatılan iş yerlerinin kapatılması için işlem başlatılırken suç eşyası olarak değerlendirilen 3 bin 50 lira ile çok sayıda poker puluna el konuldu.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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