Batman'da kumar oynayan 19 kişiye 37 bin 393 TL para cezası kesildi
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Batman'da kumar oynayan 19 kişiye 37 bin 393 TL para cezası kesildi

Batman'da kumar oynayan 19 kişiye 37 bin 393 TL para cezası kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da bir kahvehaneye yapılan baskında 19 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Batman'da bir kahvehaneye yapılan baskında 19 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde S.Y.'ye ait ruhsatsız kahvehane görünümlü binada gece saatlerinde kumar oynatıldığı yönünde istihbari bilgiler alan Batman İl Jandarma Komutanlığı unsurları harekete geçti. Kahvehaneye yapılan baskında tombala oynayan 19 şahsa 28 bin 853 TL, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 8 bin 540 TL olmak üzere toplam 37 bin 393 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 adet görüntü birimi televizyon, 3 bin 500 adet tombala pulu ele geçirildi. - BATMAN

Batman'da kumar oynayan 19 kişiye 37 bin 393 TL para cezası kesildi
Batman'da kumar oynayan 19 kişiye 37 bin 393 TL para cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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