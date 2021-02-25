Kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 lira ceza uygulandı
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Kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 lira ceza uygulandı

25.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:06

Batman'da kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye 22 bin 712 lira ceza verildi.

Batman'da kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye 22 bin 712 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 iş merkezinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce 2 iş merkezindeki 5 ofise eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 17 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 5 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, 17 kişiye de kumar oynamaktan 22 bin 712 lira ceza uygulandı.

Kumar oynatılan ofisler de mühürlendi.

Kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 lira ceza uygulandı
Kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 lira ceza uygulandı
Kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 lira ceza uygulandı
Kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 lira ceza uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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