Batman'da kumar oynatılan iki kıraathaneye düzenlenen operasyonda 8 kişiye gözaltı
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Batman'da kumar oynatılan iki kıraathaneye düzenlenen operasyonda 8 kişiye gözaltı

07.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:58
Batman'da kumar oynatılan iki kıraathaneye düzenlenen operasyonda 8 kişiye gözaltı

Batman'da düzenlenen iki operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 8 kişi gözaltına alındı.

Batman'da düzenlenen iki operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İki kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kumar oynayan 6 kişiye de tedbirleri ihlal ettikleri için toplam 8 bin 16 lira ceza uygulandı.

İki kıraathane 30 gün süreyle kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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