Batman'da kumar oynadıkları iddiasıyla 32 kişiye para cezası verildi

11.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:02

Batman'da kumar oynadıkları iddia edilen 32 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez Karayön köyünde daha önce mühürlenen mekan içerisinde tombala oynatıldığını tespit etmesi üzerine operasyon düzeledi.

Operasyonda, işletme sahibi bir kişiye mühür sökme ve kumar oynatmak, 32 kişiye de kumar oynama suçundan idari para cezası uygulandı.



İşletmede yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi, kumar oynamada kullanılan malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA