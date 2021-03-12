Batman'da kumar operasyonu: 3 gözaltı
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Batman'da kumar operasyonu: 3 gözaltı

12.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:31
Batman'da kumar operasyonu: 3 gözaltı

Batman'da yapılan kumar operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı 23 kişiye 17 bin 575 lira idari para cezası uygulandı.

Batman'da yapılan kumar operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı 23 kişiye 17 bin 575 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen 3 kıraathaneye operasyon yapıldı.

İş yerlerinin 30 gün süreyle kapatıldığı operasyonda, kumar oynanmasına yer sağlayan 3 kişi gözaltına alındı. 23 kişiye toplam 17 bin 575 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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