Batman'da kumar operasyonu: 3 gözaltı
12.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:31
Batman'da yapılan kumar operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı 23 kişiye 17 bin 575 lira idari para cezası uygulandı.
Batman'da yapılan kumar operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı 23 kişiye 17 bin 575 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen 3 kıraathaneye operasyon yapıldı.
İş yerlerinin 30 gün süreyle kapatıldığı operasyonda, kumar oynanmasına yer sağlayan 3 kişi gözaltına alındı. 23 kişiye toplam 17 bin 575 lira idari para cezası verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak