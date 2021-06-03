Batman'da kumar operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da kumar operasyonu

Batman'da kumar operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da düzenlenen operasyonda kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye 17 bin 363 lira para cezası uygulandı.

Batman'da düzenlenen operasyonda kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye 17 bin 363 lira para cezası uygulandı.

Batman il Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde kumar oynatılan yerlere ve kumar makinelerine yönelik operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "19 Mayıs Mahallesinde kıraathane olarak kullanılan bir adreste tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynatıldığı bilgisi alınmış, yapılan operasyon neticesinde 16 kişi kumar oynadığı tespit edilerek, şahıslara toplam 17 bin 363 lira idari para ceza uygulanmıştır. Kumar oynattığı tespit edilen 3 şahsa ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve 1072 sayılı rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun aletleri ve makineleri hakkında kanun maddesi kapsamına giren suçlardan adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca kumar oyununda kullanılan 2 adet tüplü televizyon, 1 adet tombala makinesi, 2 adet üfleme motoru, 1 adet kamera, 199 adet tombala kartı, 263 adet pinpon topu, 2 bin adet çay puluna el konulmuştur. Batman halkının huzuru için suç ve suçlular ile mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 7 gün 24 saat kararlılıkla sürdürülecek olup, en büyük destekçimiz olan vatandaşlarımızın özellikle 112 acil çağrı merkezimizi arayarak gösterecekleri destek çok kıymetlidir. Suç ve suçlularla mücadelemizde kuşkusuz bu bilgiler çok önemli olup, bizlere yardımcı olmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde kontrollerimiz kararlıkla devam etmektedir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zehir tacirleri pes dedirtti! Baklava kutusuna uyuşturucu saklamışlar
Zehir tacirleri pes dedirtti! Baklava kutusuna uyuşturucu saklamışlar
Türkiye'den, Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası
Türkiye'den, Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası
İpek Er'in ölümüne neden olmuştu! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı
İpek Er'in ölümüne neden olmuştu! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fatma Şahin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Burak Yılmaz Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da kumar operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 11:55:57. #1.16#

title