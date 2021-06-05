Batman'da kumar baskını: 57 bin 264 TL para cezası kesildi

Batman Binatlı köyünde ruhsatsız kahvelerde kumar oynayan 31 kişi suçüstü yakalandı.

Batman Binatlı köyünde ruhsatsız kahvelerde kumar oynayan 31 kişi suçüstü yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı merkez ilçe Komutanlığınca, gece saatlerinde kumar oynatıldığını ihbarı üzerine harekete geçti. Binatlı köyünde bulunan ruhsatsız kumarhaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında jandarma ekipleri kumar oynayan 31 kişiye toplamda 57 bin 264 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynattığı tespit edilen iş yeri ve çalışanlar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca kumar oyununda kullanılan, 2 adet tombala makinası, 2 adet üfürme makinası, 1 adet ses anfisi, 1 adet jeneratör, 2 adet kamera, 3 adet görüntü birimi televizyon, 300 adet tombala kağıdı, 200 adet tombala topu ve 250 adet tombala pulu el konuldu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı