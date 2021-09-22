Batman'da küçük kızdan yürek ısıtan davranış: Yemeğini sokak kedisiyle paylaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da küçük kızdan yürek ısıtan davranış: Yemeğini sokak kedisiyle paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Batman'da küçük kızdan yürek ısıtan davranış: Yemeğini sokak kedisiyle paylaştı

Batman'da bir kız çocuğunun sokak kedisine kendi yemeğinden vermesi görenleri duygulandırdı.

BATMAN (İHA) - Batman'da bir kız çocuğunun sokak kedisine kendi yemeğinden vermesi görenleri duygulandırdı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takılan görüntüde, küçük kız sokak kedisine elindeki yemeğinden verdiği görülüyor. Küçük kızın davranışı görenleri duygulandırırken, dünyanın çocukların merhametiyle daha da güzelleşeceği yorumları yapıldı. - BATMAN

Batman'da küçük kızdan yürek ısıtan davranış: Yemeğini sokak kedisiyle paylaştı

Batman'da küçük kızdan yürek ısıtan davranış: Yemeğini sokak kedisiyle paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Demet Akalın Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Arda Turan Alex Teixeira Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman'da küçük kızdan yürek ısıtan davranış: Yemeğini sokak kedisiyle paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:08:20. #1.12#