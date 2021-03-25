Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın
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Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü siyaha çevirirken, yangını söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da katıldı Batman'da Türkiye Petrolleri içinde bulunan Kristal Park'ın çatı kısmında yangın çıktı.

Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın

Dumanlar gökyüzünü siyaha çevirirken, yangını söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da katıldı

BATMAN - Batman'da Türkiye Petrolleri içinde bulunan Kristal Park'ın çatı kısmında yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü siyaha çevirirken, yangını söndürme çalışmalarına TOMA'lar da katıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Site Mahallesi'ndeki TP içinde bulunan Kristal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, çatıda kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar etraftaki tahtaları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıya yayıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın nedeniyle gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın
Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın
Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın
Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın
Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın
Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın
Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın
Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın
Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın
Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın
Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın
Son dakika haberi... Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN

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