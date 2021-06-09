Batman'da koza yetiştiriciliği 180 aileye ekmek kapısı oldu
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Batman'da koza yetiştiriciliği 180 aileye ekmek kapısı oldu

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Ekonomi

Batman'da koza yetiştiriciliği 180 aileye ekmek kapısı oldu Batman'ın Sason ilçesinde 5 aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, devletin sağladığı destekle yaygınlaşarak 180 aileye yeni gelir kapısı oldu.

Batman'da koza yetiştiriciliği 180 aileye ekmek kapısı oldu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 5 aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, devletin sağladığı destekle yaygınlaşarak 180 aileye yeni gelir kapısı oldu.

Sason ilçesinde ipek böceği üreticileriyle bir araya gelen Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, devletin sağladığı destekle 10 yıl önce deneme amaçlı üretimine başlanan ipek böceği yetiştiriciliğinin her geçen yıl dahada yaygınlaşarak bu yıl itibariyle 180 ailenin geçim kapısı haline geldiğini belirtti. Koza üretimini ilçede dahada yaygınlaştıracaklarını aktaran Gün, "İlçemizde ipek böceği yetiştiriciliğini ilk olarak yapan, bu işe ilk başlayan ailelerimizle bir aradayız. Bu ailelerimiz elde ettikleri kozaları fırınlandıktan sonra satışa gönderecek. Onlara destek vermek, yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Sason ilçemizde 9 yıl önce üç aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği şu anda 180 aile ile üretim devam etmektedir. İpek böceği geliri yüksek bir üretimdir. Böyle bir yerde 45 gün gibi kısa bir sürede 12 bin liralık gelir elde etmektedir. Sason ilçesinde yetiştiricilerimiz 1 ton civarında koza elde etmektedir. Burada elde edilen kozalar hazır hale geldikten sonra koza birliklerine gönderilerek satışa sunulmaktadır. Şu anda kilosu 70 liradan satışa sunuluyor. Bundan sonra tarım ve orman müdürlüğü olarak burada yetiştiricilerimize yönelik yeni çalışmalarımız, yeni desteklerimiz de olacak. Önümüzdeki yılda burada üretilen kozalardan iplik elde edip ipek gömlek, ipekten şal ve benzeri ürünleri elde edip Sason ilçesindeki üreticilerimizin kalkındırılması yönünde çalışmalarımız olacaktır" dedi.

Sason ilçesinde yetiştiriciliği devam eden ipek böcekçiliği sayesinde 45 gün gibi kısa sürede 180 aile 12 ile 20 bin lira arasında gelir elde ederek geçimlerini sağlıyor.

Batman'da koza yetiştiriciliği 180 aileye ekmek kapısı oldu
Batman'da koza yetiştiriciliği 180 aileye ekmek kapısı oldu
Batman'da koza yetiştiriciliği 180 aileye ekmek kapısı oldu
Batman'da koza yetiştiriciliği 180 aileye ekmek kapısı oldu
Batman'da koza yetiştiriciliği 180 aileye ekmek kapısı oldu
Batman'da koza yetiştiriciliği 180 aileye ekmek kapısı oldu
Batman'da koza yetiştiriciliği 180 aileye ekmek kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş

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