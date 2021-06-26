Batman'da koza hasadı başladı
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Batman'da koza hasadı başladı

Batman'da koza hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Batman'ın Sason ilçesinde yetiştiriciler tarafından beslenen ipek böceklerinin koza örme işlemini tamamlamasıyla koza hasadına başlandı.

Batman'ın Sason ilçesinde yetiştiriciler tarafından beslenen ipek böceklerinin koza örme işlemini tamamlamasıyla koza hasadına başlandı.

Tütüne alternatif olarak yapılan ipek böceği yetiştiriciliğinin her geçen gün yaygınlaştığı Batman'ın Sason ilçesinde 3 aile ile başlayan koza üretimi bu yıl 70 aileye ulaştı. İlçede ilk olarak 2010 yılında 3 aile ile başlayan ipek böceği besiciliği gelirinin iyi olması ve kısa sürede yüksek kar elde etmeyi hedefleyen ailelerin yeni uğraşı haline geldi. İpek böceği besiciliği sayesinde 35-40 gün gibi kısa sürede aileler, 10 bin ile 20 bin arasında gelir elde ediyor. İlçede devletin sağladığı destek ile besim evlerinin yapılmasıyla her geçen yıl daha da üst seviyelere taşınan koza üretimi İlçeye 450 bin ile 500 bin lira gibi bir getirisi oluyor. Yaklaşık bir hafta süren koza hasadının ardından elde ettikleri kozaları fırında kurutan besiciler, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine göndererek kilosunu 90 liradan satışa sunuyor. - BATMAN

Batman'da koza hasadı başladı
Batman'da koza hasadı başladı
Batman'da koza hasadı başladı
Batman'da koza hasadı başladı
Batman'da koza hasadı başladı
Batman'da koza hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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