Batman'da köyde kitap okuyarak, sınavda başarılı olan kadınlar ödüllendirildi

Batman'ın Çevrimova köyünde kitap okuyarak sınavda başarılı olan kadınlara ödül verildi.

Batman'ın Çevrimova köyünde kitap okuyarak sınavda başarılı olan kadınlara ödül verildi.

Çevrimova İlkokulu tarafından Çevrimova okuyor sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlara yönelik sınavlı kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Proje ile 54 kadın 15 gün boyunca kendilerine verilen kitapları okudu. Belirlenen süre sonunda kitapla ilgili sınavda dereceye giren kadınlara Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin tarafından düzenlenen törenle ödül verildi.

Şahin, törende, etkinliğin Kütüphaneler Haftası'na denk gelmesi ve kitap okumanın önemine vurgu yapması açısından önemli olduğunu söyledi.

Kadınların en büyük teşekkürü hak ettiğini belirten Şahin, "Bu kadar işin gücün arasında kitap okumaya önem verdiğiniz ve çocuklarınıza örnek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz." dedi.

Çevrimova İlkokulu Müdürü Veysi Menekşe de projenin "velileri eğitim ve öğretim sürecine nasıl dahil edebiliriz?" sorusuyla ortaya çıktığını belirterek, kadınlara yönelik kitap okuma etkinliği düzenlediklerini aktardı.

Köy şartlarında 54 kadının kitap okuyup düzenlediklerini sınava katıldığını kaydeden Menekşe, "Sınavdan sonra velilerimiz bize gelerek kitap okumak çok güzelmiş, yeniden bir etkinlik yapalım diyor. Bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.

Sınavda Gülcan Demir birinci, Hatice Ergenç ikinci, Zeynep Sevim ise üçüncü oldu. Dereceye giren kadınlara çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak