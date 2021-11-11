Batman'da Kovid-19 hastası kadın ikiz bebek doğurduktan sonra hayatını kaybetti

BATMAN (AA) - Batman'da Koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 8 aylık hamile kadın, ikiz çocuklarını doğurduktan sonra yaşamını yitirdi.

Yeni tip Koronavirüs hastası 32 yaşındaki Fatma Doğan, durumu ağırlaşınca 30 Ekim'de Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada Doğan'ın ikiz bebekleri sezaryenle alındı.

Doğumun ardından durumu daha da kötüleşen anne Doğan kurtarılamadı.

Bebekler, Doğan'ın yakınlarına verildi.

Doğan'ın cenazesi Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde defnedildi.

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