Kovid-19'a yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu toplantı yapıldı
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Kovid-19'a yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu toplantı yapıldı

03.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:19

Batman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Dinamik Denetim Süreci" konulu toplantı düzenlendi.

Batman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Dinamik Denetim Süreci" konulu toplantı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerine yönelik gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla yeni bir döneme girdiklerini belirtti.

Yeni dönemde, süreci iyi yönetmek zorunda olduklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu mücadelede herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini özellikle ifade etmek isterim. Sadece sağlık, emniyet, zabıta ve jandarma teşkilatının başarabileceği bir süreç değil. Bu yeni modelde tüm kamu kurum ve kuruluşların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin bizzat devreye girip denetlemesi gerekiyor."

İlk etapta Türkiye genelinde 260 bin personel ile çok büyük bir denetim faaliyeti gerçekleştirileceğini aktaran Şahin, "Batman'da da bize düşen denetim ekibi sayısı 2 bin civarındadır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kovid-19'a yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' konulu toplantı yapıldı
Kovid-19'a yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' konulu toplantı yapıldı
Kovid-19'a yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' konulu toplantı yapıldı
Kovid-19'a yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' konulu toplantı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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