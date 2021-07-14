Batman'da kot yıkama fabrikası açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da kot yıkama fabrikası açıldı

Batman'da kot yıkama fabrikası açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayileşmede her gün yeni adımların atıldığı Batman'da, 150 kişiye ekmek kapısı aralayan 3 bin 150 metrekare üzerine kurulu kot yıkama fabrikası açıldı.

Sanayileşmede her gün yeni adımların atıldığı Batman'da, 150 kişiye ekmek kapısı aralayan 3 bin 150 metrekare üzerine kurulu kot yıkama fabrikası açıldı.

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 6. etapta üretime hazırlanan kot yıkma fabrikası, yaklaşık 2 bin 150 metrekare kapalı alanı ile toplamda 3 bin 150 metrekare alan üzerine kuruldu. Fabrikada incelemelerde bulunan Batman Valisi Hulusi Şahin, fabrika çalışanları ve sahibinden bilgi aldı. 150 kişinin istihdam edileceği üretim tesisi hakkında bilgi veren fabrika sahibi M. Emin Sabur, OSB içinde ve Batman genelinde ünlü markaların yapılan kot üretimlerinin tamamının yıkama işlemlerinin bu fabrikada yapılabileceğini ifade etti. - BATMAN

Batman'da kot yıkama fabrikası açıldı
Batman'da kot yıkama fabrikası açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Vahap Seçer İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Levent Yüksel Melisa Döngel Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da kot yıkama fabrikası açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 17:18:23. #1.15#

title