Batman'da koronavirüse karşı kriz merkezi kuruldu Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce kriz merkezi oluşturuldu.

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce kriz merkezi oluşturuldu.

Batman'da Valilikçe koronavirüse karşı tedbirler titizlikle uygulanırken İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kriz merkezi olarak kullanılacak eski devlet hastanesi binasında 7 gün 24 saat 13 doktor ve 4 hemşirenin görev yapacağı belirtildi.

Merkezde hem danışmanlık hizmeti verileceği hem de sağlık şikayeti olan vatandaşlara 112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi.

Kaynak: AA