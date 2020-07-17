Batman'da koronavirüs nedeniyle kapatılan halk pazarı yeniden açıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı yeniden açıldı.
17.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:25
Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı yeniden açıldı.
Belediye tarafından salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 4 hafta önce kapatılan halk pazarı yeniden faaliyete başladı.
Her hafta cuma günleri kurulan pazarda tezgah açan esnafın mutlu olduğu, pazarda vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uyduğu gözlendi.
Kaynak: AA