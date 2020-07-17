Batman'da koronavirüs nedeniyle kapatılan halk pazarı yeniden açıldı Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı yeniden açıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı yeniden açıldı.

Belediye tarafından salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 4 hafta önce kapatılan halk pazarı yeniden faaliyete başladı.

Her hafta cuma günleri kurulan pazarda tezgah açan esnafın mutlu olduğu, pazarda vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uyduğu gözlendi.

Kaynak: AA