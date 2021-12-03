Köprüde korkuluklara çarparak devrilen tır duble yol arasında sıkıştı - Haberler
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Köprüde korkuluklara çarparak devrilen tır duble yol arasında sıkıştı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

BATMAN (AA) - Batman'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Hakkı Taşçı yönetimindeki gıda yüklü 81 EU 408 plakalı tır, Batman girişinde bulunan Sinan Köprüsü'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine korkuluklara çarparak devrildi.

Kazada, köprüde duble yol arasında sıkışan tırda bulunan Taşçı ve ikinci şoför Servet Yıldırım'ı çıkarmak için olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabasıyla yaralı 2 kişi, tırda sıkıştıkları yerden kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Diyarbakır-Batman kara yolu bir süre tek taraflı trafiğe kapandı. Büyük hasarın oluştuğu tır, köprüden kaldırıldı.

Köprüde korkuluklara çarparak devrilen tır duble yol arasında sıkıştı

Köprüde korkuluklara çarparak devrilen tır duble yol arasında sıkıştı

Köprüde korkuluklara çarparak devrilen tır duble yol arasında sıkıştı

Köprüde korkuluklara çarparak devrilen tır duble yol arasında sıkıştı

Köprüde korkuluklara çarparak devrilen tır duble yol arasında sıkıştı

Köprüde korkuluklara çarparak devrilen tır duble yol arasında sıkıştı

Köprüde korkuluklara çarparak devrilen tır duble yol arasında sıkıştı

Köprüde korkuluklara çarparak devrilen tır duble yol arasında sıkıştı

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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