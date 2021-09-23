Batman'da köpeği inşaattan atarak öldüren 2 kişi yakalandı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Batman'da, sokak köpeğini inşaata öldürüldüğü yönünde ihbarı değerlendiren Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine Fatih Mahallesinde bulunan 9 katlı bir inşaatta köpek öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Aynı gün bahse konu ikamete giden ekipler, yaptıkları incelemelerde öldürülen köpeği inşaat bahçesine gömmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ilk ifadesinde sokak köpeğini inşaatın 3'üncü katından atarak öldürdüklerini itiraf etti. Sokak köpeğini öldüren şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - BATMAN

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