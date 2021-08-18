Batman'da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı
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Batman'da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı Batman-Kozluk karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak Batman Çayı'na düştü, kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Batman'da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı

BATMAN - Batman-Kozluk karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak Batman Çayı'na düştü, kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Batman-Kozluk karayolunda meydana geldi. Kozluk istikametinden Batman'a gelen 72 AAR 076 plakalı Civan T. araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Batman Çayı'na düştü. Diğer sürücüler kazayı fark edince hemen müdahalede bulunup araç sürücüsünü çaydan çıkartıp durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Civan T. Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Güvenlik güçleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Batman'da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı
Batman'da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı
Batman'da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı
Batman'da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı
Batman'da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı
Batman'da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş

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