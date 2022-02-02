HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Batman'da kolu kırılan hastaya 2 metrelik kar birikintisi aşılarak 7 saat sonra ulaşıldı

BATMAN Batman'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapandı. Köyde kolu kırılan 10 yaşındaki hastaya, şantiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla 7 saate ulaşılarak hastaneye ulaştırıldı.

Sason ilçesine bağlı Örenağıl köyü Keçiler mezrasında kar üzerinde oynarken düşme sonucunda kolu kırılan 10 yaşındaki Sümeyye Tekbaş'ın yakınları 112 Acili Sağlık ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve oluşan tipi nedeniyle köy yolunda oluşan 2 metrelik kar birikintisi nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, İlçe şantiye ekiplerinden yolu açmaları için yardım talebinde bulundu.

Köy yolunda açma çalışmaları başlatan ekipler, 7 saatlik çalışmayla köy yolunu ulaşıma açarak, sağlık ekiplerini köye ulaştırdı. Gündüz saat 14.00'te hasta ihbarı aldıklarını ve gece geç saatlere kadar kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sason şantiye ekibi şefi Salih Yıldız, yolda biriken yaklaşık 2 metrelik kar nedeniyle çalışmaların güçlükle yapıldığını söyledi. Yıldız, "Gündüz saat 14.00'te hasta ihbarı aldık. Hemen ekipleri köy yoluna sevk ederek kar temizleme çalışmaları başlattık. Buralarda yoğun kar birikintisi nedeniyle ambulans geçemedi. Gördüğünüz gibi kar birikintisi boyumuzu aşıyor. Sabaha karşı da olsa muhakkak ambulansa yol açarak hastaya ulaşırız" dedi.

Gece geç saatlerde ulaştırılan sağlık ekipleri, köyde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastayı Sason Devlet hastanesine taşıyarak tedavi altına alınmasını sağladı. Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.