Batman'da klipli bayram kutlaması
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Batman'da klipli bayram kutlaması

Batman'da klipli bayram kutlaması Batman'ın Gercüş ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Zuhal Sayat, eğitime verilen ara ile bayramda öğrencilerini unutmadı.

26.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:31

Batman'da klipli bayram kutlaması

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Zuhal Sayat, eğitime verilen ara ile bayramda öğrencilerini unutmadı. Zuhal öğretmen, öğrencileri ile birlikte çektikleri kliple bayram kutlaması gerçekleştirdi.

Gercüş Ziya Gökalp Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Zuhal Sayat, korona virüs salgın önlemleri kapsamında evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen öğrencilerini telefonla arayarak Ramazan Bayramlarını kutladı. Zuhal öğretmen ve öğrencileri enstrüman çalarak 'Bugün bayram erken kalkın çocuklar' şarkısını seslendirdi.

Ortaokul öğrencilerinden Eylem Aslan, "Müzik öğretmenimiz Zuhal hoca memleketine gitmesine rağmen bizi unutmadı. Bizi arayarak müzik eşliğinde bayramımızı kutladı. Çok mutlu ve neşeli bir bayram kutlaması oldu, öğretmenimize teşekkür ediyorum" dedi.

Batman'da klipli bayram kutlaması

Kaynak: İHA

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