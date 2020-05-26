Batman'da klipli bayram kutlaması Batman'ın Gercüş ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Zuhal Sayat, eğitime verilen arada ve bayramda öğrencilerini unutmadı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Zuhal Sayat, eğitime verilen arada ve bayramda öğrencilerini unutmadı. Zuhal öğretmen, öğrencileri ile birlikte çektikleri kliple bayram kutlaması yaptı.

Gercüş Ziya Gökalp Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Zuhal Sayat, korona virüs salgın önlemleri kapsamında evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen öğrencilerini telefonla arayarak Ramazan Bayramlarını kutladı. Zuhal öğretmen ve öğrencileri enstrüman çalarak 'Bugün bayram erken kalkın çocuklar' şarkısını seslendirdi.

Ortaokul öğrencilerinden Eylem Aslan, "Müzik öğretmenimiz Zuhal hoca memleketine gitmesine rağmen bizi unutmadı. Bizi arayarak müzik eşliğinde bayramımızı kutladı. Çok mutlu ve neşeli bir bayram kutlaması oldu, öğretmenimize teşekkür ediyorum" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA