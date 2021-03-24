Batman'da kıraathaneye kumar baskını
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Batman'da kıraathaneye kumar baskını

24.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:33
Batman'da kıraathaneye kumar baskını

Batman'da polis ekiplerince kıraathaneye yapılan baskında kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı.

Batman'da polis ekiplerince kıraathaneye yapılan baskında kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, korona virüs ile mücadele etmek amacıyla bir kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan iş yeri sahibine adli işlem yapılırken kumar oynayan 3 şahsa 4 bin 8 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oyununda kullanılan toplam 2 bin 600 liraya el konulurken, kumar oynanan iş yeri ise 30 gün süre ile kapatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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