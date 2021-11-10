Batman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman'da yağma ve hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
BATMAN (AA) - Batman'da yağma ve hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve Suçeken Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen hükümlülerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Hükümlülerin evlerine yapılan operasyonda, haklarında yağma ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E ve S.A. gözaltına alındı.
H.E ve S.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
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