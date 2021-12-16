Batman'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince 10 Aralık'ta hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. ile aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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