Batman'da kermes

19.10.2019 15:39

Batman Umut Kervanı "Muhtaçlara Umut Ol" temasıyla yetim ve muhtaç ailelerin yararına kermes düzenledi.



Atatürk Parkı yanında yapılan kermeste konuşan Batman Umut Kervanı Genel Sekreteri Faysal Rüzgar, kermesten elde edilecek gelirin tamamının yetim ve muhtaç ailelerin yararına kullanılacağını söyledi.



Sıcak ev yemekleri, tatlı, eşya, giyim ve süs eşyası çeşitlerinin satıldığı kermesin, 4 gün açık olacağını belirten Rüzgar, kermese çok yoğun bir katılımın olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA