Batman'da kereste deposu yangını; itfaiyeci bacağından yaralandı
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Batman'da kereste deposu yangını; itfaiyeci bacağından yaralandı

Batman'da kereste deposu yangını; itfaiyeci bacağından yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner - Haberler | Güncel

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Müdahale sırasında duvarın çökmesi sonucu bacağından yaralanan itfaiye eri, hastanede tedaviye alındı.

Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde, Nedim Keskin'e ait evin alt katında bulunan kereste deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Müdahale sırasında duvarın çökmesi sonucu bacağından yaralanan itfaiye eri, hastanede tedaviye alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle 2 kamyon kerestenin kül olduğu belirlendi.

Batman'da kereste deposu yangını; itfaiyeci bacağından yaralandı
Batman'da kereste deposu yangını; itfaiyeci bacağından yaralandı
Batman'da kereste deposu yangını; itfaiyeci bacağından yaralandı
Batman'da kereste deposu yangını; itfaiyeci bacağından yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner

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