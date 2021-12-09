BATMAN (AA) - Batman'da Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

Batman- Siirt Mali Müşavirler Bölge Odası'nda düzenlenen, Kent Konseyi Başkanı Abdülkadir Demir'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, salgın yönetimi, aşı çalışmalarındaki son durum ve çevre sorunları gibi konular görüşüldü.

Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Vekili Dr. Tahir Yarba, Batman'da ikinci aşılama oranının istenilen düzeyde olmadığı söyledi.

Birinci dozda aşılama oranın yüzde 75, ikinci dozda yüzde 60 olduğunu ifade eden Yarba, şöyle konuştu:

"Bunu nasıl artırabiliriz diye çalışmalar yaptık. 3-4 hafta boyunca arkadaşlarımız ikna konusunda çalıştılar. Batman'da vaka sayısı düşük diye aşıyı ihmal etmeyelim. Çünkü biz aşılarımızı yapmadığımız sürece doğal bağışıklık yüzdeliğiniz düşer. Düştüğü gibi de vaka sayısı artar."