Batman'da kayıp kişinin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu

Batman'da 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu.

Batman'da 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Bedri Oğuz'un (52) bulunması için çalışma başlatıldı.

AFAD, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Diyarbakır ve Bitlis'ten gelen dalgıç ekiplerin yoğun ve titiz çalışmaları sonucu Oğuz'un cesedine Dicle Nehri üzerindeki Kantar köprüsünün 150 metre ilerisinde ulaşıldı.

Bedri Oğuz'un cesedi ekiplerce sudan çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak