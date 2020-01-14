Batman'da kayalıklardan düşen çoban yaralandı
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Batman'da kayalıklardan düşen çoban yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kayalıklardan düşen çoban, hastanede tedaviye alındı.

14.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:10
Batman'da kayalıklardan düşen çoban yaralandı

'ın ilçesinde kayalıklardan düşen çoban, hastanede tedaviye alındı.

Kayalar köyünde çobanlık yapan Ömer Güzel, hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Yaralanan Güzel, çevredekilerin vermesiyle 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güzel, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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