Batman'da kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı
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Batman, kavga, Polis, 3. Sayfa

Batman'da kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı

Batman'da kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı Batman'da komşu olan iki esnaf arasında kavga çıktı.

05.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:29
Batman'da kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı

Batman'da kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı

BATMAN - Batman'da komşu olan iki esnaf arasında kavga çıktı. Tarafları ayırmaya çalışan bir polis memurunun yaralandığı olaya karışan esnaflar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Çarşı Mahallesinde meydana geldi. Komşu olan iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine güvenlik göçleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan polislerden biri arbedede yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karışan tarafları gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı

Kaynak: İHA

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Batman'da kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı
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