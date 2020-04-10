Batman'da kavga eden 53 kişiye "sosyal mesafe" kuralını ihlalden ceza verildi Batman'da kavgaya karışan 53 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.

Batman'da kavgaya karışan 53 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde bir hafta içerisinde farklı yerlerde çıkan kavgalara karışan 53 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Bu arada, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 gence 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA