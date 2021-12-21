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Batman'da karma resim sergisi açıldı

Batman'da karma resim sergisi açıldı
AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman'da üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Vuslat" adlı karma resim sergisinin açılışı yapıldı.

BATMAN (AA) - Batman'da üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Vuslat" adlı karma resim sergisinin açılışı yapıldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıl dönümü dolaysıyla Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan karma resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde düzenlenen serginin açılışına üniversite yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Sergi yıl sonuna kadar açık kalacak.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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