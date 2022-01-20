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Batman'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Batman'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde trafikte aksamaların yaşanmaması çalışmalarını sürdürüyor.

Batman Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde trafikte aksamaların yaşanmaması çalışmalarını sürdürüyor.

Batman Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını arttırdı.

Kentte 4 kamyon, 2 greyder, kar küreme aracı, 2 loder, 2 kepçe, 2 pikap, 22 personel, trafik akışının sorunsuz bir şekilde devam etmesi için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Yol açma ve tuzlama çalışmalarına başlayan ekipler, kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olduğu Emekli TOKİ, Memursen TOKİ, Kuyubaşı TOKİ ve Tilmerç Mahallesinde çalışma yaptı.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

Batman Belediyesi, kar, Güncel, Haber

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