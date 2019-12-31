Batman'da karla mücadele

31.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:14

Batman'ın Sason ilçesinde karla mücadele çalışmaları kapsamında 10 köy, 23 mezra yolu ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Sason ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışından dolayı 11 köy 40 mezrann yolu ulaşıma kapandı.



Kapalı yolların açılması için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekiplerince 10 köy ve 23 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.



1 köy ve 17 mezranın yol açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA