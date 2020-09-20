Batman'da "Karınca" filminin gösterimi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batman'da "Karınca" filminin gösterimi yapıldı

Batman Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Karınca" adlı sinema filminin gösterimi yapıldı.

Batman'da
20.09.2020 22:45 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:48

Batman Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Karınca" adlı sinema filminin gösterimi yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan filmin gösteriminin ardından Karınca filminin yönetmeni Nazif Tunç, söyleşi gerçekleştirdi.

Tunç, Türk sineması ile tanışmasını, sanata bakış açısını ve Türk sinemasına ilişkin düşüncelerini izleyicilere aktardı.

"Karınca" filminin çıkış noktası olarak Kur'an'da geçen Neml suresinin esas alındığını belirtern Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Karınca (Neml) suresinin 17. 18. ayetinde Allah bize karıncayı bambaşka bir örnek olarak veriyor. Telaşlı, tedirgin, korkak, öldürülmekten çekinen, yuvası dağılmak üzere olan bir hayvan olarak gösteriyor. Ben bunu aldım ve günümüzde bir canlı bombanın haline dönüştürdüm. Karınca bizim filmimizde canlı bomba adayı olan bir kadın oldu. Bilmeden, iyilik olsun diye bunu patlayacağı yere getiren bir adamın o kızı yani o karıncayı tekrar yuvasına, esenliğine kavuşturmak için hayatını feda etmesi üzerine bir hikaye kurduk."

"Karınca" filmi, nakliye kamyonunda uzun yol şoförlüğü yapan Şemsi'nin, canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere kandırıldığını bilmeden İstanbul'a getirdiği Fidan'ı kurtarmak adına yaptıklarını konu alıyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ahmet Işık
Ahmet Işık
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hamza Dağ Murat Kurum Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hanife Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Babel Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Anne Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da "Karınca" filminin gösterimi yapıldı - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 22:51:46. #1.15#
title