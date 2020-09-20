Batman'da "Karınca" filminin gösterimi yapıldı Batman Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Karınca" adlı sinema filminin gösterimi yapıldı.

Batman Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Karınca" adlı sinema filminin gösterimi yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan filmin gösteriminin ardından Karınca filminin yönetmeni Nazif Tunç, söyleşi gerçekleştirdi.

Tunç, Türk sineması ile tanışmasını, sanata bakış açısını ve Türk sinemasına ilişkin düşüncelerini izleyicilere aktardı.

"Karınca" filminin çıkış noktası olarak Kur'an'da geçen Neml suresinin esas alındığını belirtern Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Karınca (Neml) suresinin 17. 18. ayetinde Allah bize karıncayı bambaşka bir örnek olarak veriyor. Telaşlı, tedirgin, korkak, öldürülmekten çekinen, yuvası dağılmak üzere olan bir hayvan olarak gösteriyor. Ben bunu aldım ve günümüzde bir canlı bombanın haline dönüştürdüm. Karınca bizim filmimizde canlı bomba adayı olan bir kadın oldu. Bilmeden, iyilik olsun diye bunu patlayacağı yere getiren bir adamın o kızı yani o karıncayı tekrar yuvasına, esenliğine kavuşturmak için hayatını feda etmesi üzerine bir hikaye kurduk."

"Karınca" filmi, nakliye kamyonunda uzun yol şoförlüğü yapan Şemsi'nin, canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere kandırıldığını bilmeden İstanbul'a getirdiği Fidan'ı kurtarmak adına yaptıklarını konu alıyor.

Kaynak: AA