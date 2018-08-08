Batman'da Dehşet! Cani Koca, Sokak Ortasında Önce Karısına Sonra Kendi Kafasına Sıktı
Batman'da, birlikte işe giden karı-koca arasında tartışma çıktı. Cani koca, belindeki tabancayı çıkararak karısını başından vurdu, ardından kendi kafasına ateş etti. Feci olayda cani koca hayatını kaybetti, talihsiz kadın ise ameliyata alındı.
Batman'da sabah erken saatlerde birlikte işe giden karı-koca Bilal Oğur ve Kübra Oğur arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bilal Oğur, belindeki tabancayı çıkararak Kübra Oğur'u başından vurdu, ardından kendi kafasına ateş etti. Feci olayda Bilal Oğur hayatını kaybetti, Kübra Oğur ise ameliyata alındı.
ÖNCE KARISINA SONRA KENDİ KAFASINA ATEŞ ETTİ
Edinilen bilgilere göre olay, Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilal Oğur ve eşi Kübra Oğur arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında Bilal Oğur belindeki tabancayı çıkararak eşini başından vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.
CANİ KOCA HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı karı-koca Bilal ve Kübra Oğur'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak Batman'daki özel bir hastaneye kaldırılan Bilal Oğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TALİHSİZ KADIN AMELİYATA ALINDI
Eşi tarafından başından vurulan Kübra Oğur'un ise sağlık durumunun ciddi olduğu ve kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Adım adım dolan yağmur bulutlarının, şimşekle boşalması gibi. Soğukkanlılığı elden bırakmamak lazım. Allah taksiratlarını affetsin. Geride kalanlara bol şans..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kendini vur kadından ne istiyorsunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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İNŞ KADIN İLEŞİRCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kimse ölümü hak etmez ama ?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KADIN MİLLETİ NE YAPTI DA ADAMI ÇİLEDEN ÇIKARTTI ACABACevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır