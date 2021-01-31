Batman'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
31.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:28
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Gökçepınar, Ardıç, Serin ve Kayapınar köy yolları, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / GERCÜŞ (Batman)