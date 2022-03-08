Batman'da karbon emisyonunun azaltılması adına 22 Mart'ta bilgilendirme toplantısı yapılacak

BATMAN (Haberler.com) - Batman Belediyesi tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle Mart 2020 yılında hayata geçirilmeye başlayan Katı Atık Entegre Tesisi, ülke genelinde örnek teşkil ediyor.

AMAÇ, KARBON EMİSYONUNU AZALTMAK

Daha önce hava kirliliği, yer altı suyu kirliliği ve doğa hayvanlarının etkilendiği bölgede, artık yeşil bir gelecek tesisle beraber hayata geçiyor. Çöpten sızan metan (CH4) gazından elektrik enerjisi elde etmek adına büyük bir adım atan Anahtar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması, ilerleyen dönemlerde hayata geçireceği projelerle çevreyi daha çok temizlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda karbon emisyonunu azaltmak adına 22 Mart'ta yapılacak Yerel Paydaş Bilgilendirme Toplantısı'na tüm vatandaşlar da davet edildi.

DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Anahtar Enerji San. Tic. A.Ş., Batman Yolveren Köyü sınırları içerisinde işlettiği düzenli katı atık depolama tesisinde; küresel iklim krizi ile mücadeleye, yenilenebilir enerji üretiminin artışına, enerji tüketiminde dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlamayı, kentsel atıkları değerlendirerek yenilenebilir enerji üretmeyi ve bölgede oluşan çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

Firma, aynı zamanda projenin yaratmış olduğu sera gazı emisyon azaltımının uluslararası seviyede belgelendirilmesi amacıyla VCS Gönüllü Emisyon Azaltım sertifikalandırma sürecini de başlatmış durumda.

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