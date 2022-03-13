Batman'da karavanlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da karavanlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
BATMAN (AA) - Batman'da karavanlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 7 Mart'ta kenti tanıtmak için gelen "YouTuberlara" ait karavan tarzı araçlardan hırsızlık yapıldı.
Karavanlardan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
"YouTuberlara" ait 2 fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayarlar ve çantaları, 2 lens, hard disk, 5 fotoğraf makinesi bataryası, mikrofon, kamera, mont, 3 kol saati, güneş gözlüğü ve 3 şarj aleti satıldıkları yerden alınarak sahiplerine teslim edildi.
AA / İbrahim Toprak - Güncel