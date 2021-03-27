Batman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Batman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Haberler | Yerel

Batman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor Batman'da etkisini sürdüren ve 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bir metreyi aşan kar yağışı, Sason ile Kozluk ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Batman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

BATMAN - Batman'da etkisini sürdüren ve 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bir metreyi aşan kar yağışı, Sason ile Kozluk ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Batman'da kar yağışı etkili oldu. Dün Batman'ın doğusunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla birlikte kısa sürede beyaza bürünen kırsal kesimlerde, kar kalınlığı bir metreyi aştı. Karla kaplanan köy yolları ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinin çökmesinden endişelenen bazı vatandaşlar, evlerin damında biriken karları temizleyerek kar üzerinde hayvanlarını besledi. Sason ve Kozluk ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarında il özel idaresine bağlı şantiye şefliği ekiplerinin çalışmalara başladığı öğrenildi.

Batman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Batman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Batman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Batman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ

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