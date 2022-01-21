SASON, BATMAN (İHA) - Batman'da kar nedeniyle ambulansların giremediği yollarda hastalar İl Özel İdare araçlarıyla taşındı

BATMAN - Batman'da, 2 gün boyunca yoğun yağan kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışının kapattığı köy yollarına ambulans giremeyince bazı hastalar, özel idareye bağlı araçlarla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Özelikle 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı çevresinde bulunan Sason ile Kozluk ilçelerinde kar yağışı yarım metreyi geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmalardan dolayı kırsaldaki hastalara ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Kozluk ilçesinde kalp rahatsızlığı bulanan 65 yaşındaki bir hasta, İl Özel İdaresine ait kepçe ile ambulansa ulaştırılırken, Sason ilçesinde de Dereköy'de böbrek şikayeti bulunan bir hasta ve hamile bir kadın, şantiye ekiplerinin yardımıyla kepçeyle taşınarak hastaneye ulaştırıldı. Şantiye ekiplerinin kapalı olan köy yollarındaki açma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.